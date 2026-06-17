Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Schwerer Verkehrsunfall mit Pedelec

Baden-Baden (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es auf der Bertholdstraße vom Bertholdplatz kommend zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall. Eine 67-jährige Pedelec-Fahrerin war gegen 15.35 Uhr auf der Bertholdstraße unterwegs, als sie aus bislang unbekannten Gründen mit einer auf dem Gehweg stehenden Mülltonnen kollidierte. In der Folge kam sie zu Fall, zog sich dabei schwere Verletzungen zu und verlor nach dem Unfall kurzzeitig das Bewusstsein. Neben einem Notarzt und der Besatzung eines Rettungswagen wurde auch der Rettungshubschrauber hinzugezogen. Durch die Einsatzkräfte einer Streifenwagenbesatzung wurde der Start- und Landebereich zwischen Lichtentaler Allee und Bertholdstraße zeitweise abgesichert. Die 67-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

/lb

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