Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Gefährliche Körperverletzung

Kehl (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es in der Nacht auf Mittwoch gegen 0:50 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Neumühl. Zunächst ging bei der Polizei die Mitteilung ein, dass ein Bewohner im gemeinsamen Treppenhaus randalieren würde. In einem weiteren Notruf teilte eine Bewohnerin mit, dass ihr Partner von dem Nachbarn mit einer Schere angegriffen worden sei. Die alarmierten Polizeibeamten trafen kurz darauf an der Örtlichkeit ein und konnten den Verletzten antreffen. Nach dessen Angaben hatte sich der Tatverdächtige bereits zu Fuß von der Tatörtlichkeit entfernt. Die mutmaßlich verwendete Schere wurde von den Beamten sichergestellt. Der tatverdächtige Endreißiger konnte in seiner Wohnung angetroffen werden. Er wurde durchsucht und zur weiteren Sachverhaltsklärung zum Polizeirevier Kehl gebracht. Der Mann wurde aufgrund seines psychischen Zustands im weiteren Verlauf in eine Fachklinik eingeliefert.

/jg

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