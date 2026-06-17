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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Gefährliche Körperverletzung

Kehl (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es in der Nacht auf Mittwoch gegen 0:50 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Neumühl. Zunächst ging bei der Polizei die Mitteilung ein, dass ein Bewohner im gemeinsamen Treppenhaus randalieren würde. In einem weiteren Notruf teilte eine Bewohnerin mit, dass ihr Partner von dem Nachbarn mit einer Schere angegriffen worden sei. Die alarmierten Polizeibeamten trafen kurz darauf an der Örtlichkeit ein und konnten den Verletzten antreffen. Nach dessen Angaben hatte sich der Tatverdächtige bereits zu Fuß von der Tatörtlichkeit entfernt. Die mutmaßlich verwendete Schere wurde von den Beamten sichergestellt. Der tatverdächtige Endreißiger konnte in seiner Wohnung angetroffen werden. Er wurde durchsucht und zur weiteren Sachverhaltsklärung zum Polizeirevier Kehl gebracht. Der Mann wurde aufgrund seines psychischen Zustands im weiteren Verlauf in eine Fachklinik eingeliefert.

/jg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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