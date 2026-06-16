Polizei Bielefeld

POL-BI: Handtaschenräuberin und Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Baumheide- Montagmittag, 15.06.2026, raubte eine Täterin einer Seniorin die Handtasche. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 15:15 Uhr saß eine Bielefelderin auf einer Parkbank vor der Bibliothek am Rabenhof. Eine unbekannte Frau kam aus Richtung eines Supermarktes auf sie zu, entriss ihr unvermittelt die unter dem Arm geklemmte Handtasche und flüchtete mit der hellblauen Kunstlederhandtasche in Richtung eines Discounters, an der Stauferstraße Ecke Rabenhof. Dort verlor das Opfer die Täterin aus den Augen.

Das Opfer beschrieb die Räuberin als circa 25 bis 35 Jahre alt, schlank und mit braunen zum Pferdeschwanz gebundenen Haaren. Sie war mit einem mint-grünen Oberteil (Jacke oder Pullover) und einer blauen verwaschenen Jeanshose bekleidet.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu melden.

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