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Polizei Bielefeld

POL-BI: Handtaschenräuberin und Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Baumheide- Montagmittag, 15.06.2026, raubte eine Täterin einer Seniorin die Handtasche. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 15:15 Uhr saß eine Bielefelderin auf einer Parkbank vor der Bibliothek am Rabenhof. Eine unbekannte Frau kam aus Richtung eines Supermarktes auf sie zu, entriss ihr unvermittelt die unter dem Arm geklemmte Handtasche und flüchtete mit der hellblauen Kunstlederhandtasche in Richtung eines Discounters, an der Stauferstraße Ecke Rabenhof. Dort verlor das Opfer die Täterin aus den Augen.

Das Opfer beschrieb die Räuberin als circa 25 bis 35 Jahre alt, schlank und mit braunen zum Pferdeschwanz gebundenen Haaren. Sie war mit einem mint-grünen Oberteil (Jacke oder Pullover) und einer blauen verwaschenen Jeanshose bekleidet.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu melden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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