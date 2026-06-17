Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Folgenschwerer Arbeitsunfall - Nachtragsmeldung

Ottersweier (ots)

Nach dem schweren Arbeitsunfall am 13.06.2026 in Ottersweier ist der 89-jährige Mann an den Folgen seiner schweren Verletzungen am Dienstag in einer Klinik verstorben. Die weiteren Ermittlungen werden von Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden geführt. /vo

Ottersweier - Folgenschwerer Arbeitsunfall (Meldung vom 14.06.2026)

Zu einem folgenschweren Arbeitsunfall kam es am Samstagmittag in Ottersweier. Kurz vor 13.00 Uhr wurde bei einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Bachstraße, beim Entladen von Heuballen eine männliche Person schwer verletzt. Der Senior hatte wohl hinter dem Anhänger gestanden, als sich zwei Rundballen lösten und auf den 89-Jährigen herabfielen. Der Verletzte wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus des Ortenau- Klinikums verbracht. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Arbeitsunfalles aufgenommen.

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