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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Trunkenheit im Verkehr

Lahr (ots)

Am Dienstagabend gegen 21:40 Uhr wurde ein 36-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Freiburger Straße unter Alkohol- und Drogeneinfluss festgestellt. Der Mann war zunächst vom Kommunalen Ordnungsdienst kontrolliert worden. Da die Mitarbeiter deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Lahr hinzugezogen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,2 Promille. Im Verlauf der Kontrolle räumte der 36-Jährige zudem ein, zuvor THC konsumiert zu haben. Ein entsprechender Drogenschnelltest verlief positiv. Die weiteren Ermittlungen dauern an. /jg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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