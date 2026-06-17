POL-OG: Lahr - Trunkenheit im Verkehr
Lahr (ots)
Am Dienstagabend gegen 21:40 Uhr wurde ein 36-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Freiburger Straße unter Alkohol- und Drogeneinfluss festgestellt. Der Mann war zunächst vom Kommunalen Ordnungsdienst kontrolliert worden. Da die Mitarbeiter deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Lahr hinzugezogen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,2 Promille. Im Verlauf der Kontrolle räumte der 36-Jährige zudem ein, zuvor THC konsumiert zu haben. Ein entsprechender Drogenschnelltest verlief positiv. Die weiteren Ermittlungen dauern an. /jg
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