POL-OG: Lahr - Trunkenheit im Verkehr

Kehl (ots) - Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es in der Nacht auf Mittwoch gegen 0:50 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Neumühl. Zunächst ging bei der Polizei die Mitteilung ein, dass ein Bewohner im gemeinsamen Treppenhaus randalieren würde. In einem weiteren Notruf teilte eine Bewohnerin mit, dass ihr Partner von dem Nachbarn mit einer Schere angegriffen worden sei. Die alarmierten Polizeibeamten trafen ...

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