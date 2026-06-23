Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannte gehen zwei geparkte Lastwagen an

Euskirchen (ots)

Zwischen Freitag, 19. Juni, 10 Uhr, und Montag, 22. Juni, 15 Uhr wurden in Euskirchen-Großbüllesheim zwei geparkte Lastwagen von unbekannten Tätern angegangen. Am Schneppenheimer Weg bemerkte ein Mitarbeiter am Montag, 22. Juni, dass aus einem am Straßenrand abgestellten Lkw das AdBlue-Steuergerät entwendet worden war. In der Barentsstraße schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines geparkten Lastwagens ein und manipulierten die Bordtechnik des Fahrzeugs. Ob dabei Gegenstände entwendet wurden, konnte zunächst nicht festgestellt werden. Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang zwischen den beiden Taten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 7990 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

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