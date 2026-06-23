Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Seniorin durchschaut Schockanruf

Bad Münstereifel (ots)

Am Montag, 22. Juni, erhielt eine Seniorin aus Bad Münstereifel gegen 9.30 Uhr einen Anruf von einer österreichischen Telefonnummer. Der Anrufer behauptete, ihr Sohn habe einen Verkehrsunfall verursacht und benötige nun dringend Geld. Die Seniorin reagierte geistesgegenwärtig, blickte aus dem Fenster und stellte fest, dass das Fahrzeug ihres Sohnes vor dem Haus stand. Daraufhin fragte sie den Anrufer, wie ihr Sohn in einen Unfall verwickelt gewesen sein könne. Nach dem Telefonat suchte sie ihren Sohn, der eine Etage unter ihr wohnt, direkt auf. Der Betrugsversuch konnte dadurch verhindert werden. Seien Sie bei Anrufen dieser Art stets misstrauisch. Übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. Kontaktieren Sie Angehörige direkt und informieren Sie im Verdachtsfall die Polizei.

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