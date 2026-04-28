Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Feststellung eines Vollstreckungshaftbefehls und anschließende Zurückweisung eines Serben

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Nis(Serbien) haben Bundespolizisten einen 46-jährigen serbischen Staatsangehörigen festgenommen.

Gegen den Serben lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Mannheim aufgrund Trunkenheit im Verkehr vor. Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde die ausstehende Geldstrafe in Höhe von 1.500 Euro durch einen Angehörigen beglichen, sodass die Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe abgewendet werden konnte.

Bei einer anschließenden eingehenden Einreisebefragung wurde festgestellt, dass die Person kein Rückflugticket sowie keine Hotelreservierung vorlegen konnte. Auch verfügte die Person nicht über ausreichend Barmittel, sodass der Person die Einreise in die Bundesrepublik Deutschland verweigert und er nach Nis zurückgewiesen wurde.

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