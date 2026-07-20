Polizei Düren

POL-DN: Scheune und Futtersilo fangen Feuer

Vettweiß/Titz (ots)

Am Freitag (17.07.2026) und Samstag (18.07.2026) rückte die Feuerwehr zu zwei Bränden raus. In Vettweiß brannte eine Scheune und in Titz ein Futtersilo. In beiden Fällen kam es nicht zu Personenschäden.

Am Freitag stand gegen 15:40 Uhr eine Scheune an einem angrenzenden Feld nahe der Straße "Am Juffernpesch" in Vollbrand. Umliegende Sträucher und Bäume hatten ebenfalls Feuer gefangen. Die Feuerwehr löschte den Brand vollständig. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich vor Entstehung des Brandes Kinder an der Scheune aufgehalten haben. Ob diese zur Entstehung des Brandes beigetragen haben, bleibt Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Am Samstag brannte gegen 13:20 Uhr ein ehemaliges Futtersilo, welches sich an einem Feldstück parallel zur L258, zwischen Kallrath und Bedburg Kirchherten, befindet. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Eine Brandursache stand zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest und bleibt auch hier Gegenstand weiterer Ermittlungen.

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