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Polizei Düren

POL-DN: Fußgängerin bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Düren (ots)

Beim Zusammenstoß eines Pkw mit einer Fußgängerin verletzte diese sich am Freitagabend (17.07.2026) schwer. Sie war im Einmündungsbereich Wilhelmstraße / Kaiserplatz von einem Pkw erfasst und zu Boden geschleudert worden.

Gegen 23:00 Uhr befuhr der 19-jährige Fahrer eines Pkw die Wilhelmstraße aus Richtung Weierstraße in Richtung Kaiserplatz. Beim Durchfahren der des Kurvenbereiches zum Kaiserplatz nahm der junge Mann aus Düren plötzlich eine Person auf der Fahrbahn wahr, konnte aber seinen Pkw nicht mehr rechtzeitig abbremsen. In Folge dessen kollidierte er mit einer 31-jährigen Frau aus Kreuzau, die dort gerade im Begriff war, die Fahrbahn zu überqueren. Durch den Aufprall wurde sie zu Boden geschleudert und verletzte sich schwer. Der sofort alarmierte Rettungsdienst brachte die junge Frau umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Dort musste sie stationär behandelt werden. Nennenswerter Sachschaden entstand durch die Kollision nicht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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