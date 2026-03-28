POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 28.03.2026
PI Leer/Emden (ots)
++ Sachbeschädigungen in Emden - Täter gesucht ++
Sachbeschädigungen in Emden - Täter gesucht
Emden- Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschädigten unbekannte Täter die Briefkästen einer Apotheke sowie eines Wohnhauses in der Hauptstraße in Emden. Darüber hinaus wurde der Diebstahl einer elektronischen Türklingel an einem Wohnhaus in derselben Straße festgestellt. Im Larrelter Kirchweg wurde ebenfalls der Briefkasten eines Wohnhauses beschädigt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizei Emden 04921-8910
Autobahnpolizei Leer 0491-960740
Polizeistation Borkum 04922-91860
Polizeistation Bunde 04953-921520
Polizeistation Filsum 04957-928120
Polizeistation Hesel 04950-995570
Polizeistation Jemgum 04958-910420
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680
Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230
Polizeistation Uplengen 04956-92745
Polizeistation Weener 04951-914820
Polizeistation Westoverledingen 04955-937920
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Leer/Emden
POK Hüge, Dienstschichtleiter
Telefon: 0491-97690 212
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
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