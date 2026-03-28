Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 28.03.2026

PI Leer/Emden (ots)

++ Sachbeschädigungen in Emden - Täter gesucht ++

Sachbeschädigungen in Emden - Täter gesucht

Emden- Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschädigten unbekannte Täter die Briefkästen einer Apotheke sowie eines Wohnhauses in der Hauptstraße in Emden. Darüber hinaus wurde der Diebstahl einer elektronischen Türklingel an einem Wohnhaus in derselben Straße festgestellt. Im Larrelter Kirchweg wurde ebenfalls der Briefkasten eines Wohnhauses beschädigt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-92745

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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