Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Wohnhaus - die Polizei bittet um Hinweise

Düren (ots)

Am vergangenen Wochenende erbeuteten bislang unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Pastor-Lüpschen-Straße Goldschmuck und einen Fernseher.

Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner für einen Kurzurlaub im Zeitraum zwischen Donnerstag, 16.07.2026, 15:00 Uhr und Montag, 20.07.2026, 17:20 Uhr, um sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Im Inneren durchsuchten sie die Wohnräume und entwendeten schließlich Goldschmuck. Auch ein Fernseher wurde von der Wandhalterung demontiert und mitgenommen. Der geschätzte Gesamtschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Pastor-Lüpschen-Straße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die Wichtigkeit einer Wertgegenstandsliste hin. Diese hilft Ihnen dabei, Ihre gesamten Wertgegenstände vollständig zu katalogisieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/107-wertgegenstandsliste/

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