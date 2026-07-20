PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: "Projekt Team Bahnhof" am Wochenende erneut im Einsatz

Düren (ots)

Bei einem Schwerpunkteinsatz von Polizei, Stadt und Bundespolizei im Bahnhofsumfeld wurden am vergangenen Samstag (18.07.2026) in den Abendstunden zahlreiche Kontrollen durchgeführt. Auch eine Drohne war im Einsatz.

Im Fokus des Einsatzes standen gemeinsame Streifen im Bahnhof und in dessen Umgebung. Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte 103 Personen. Zwei Strafanzeigen und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurden gefertigt. Auch ein Fahndungstreffer gelang den Beamten. Gegen insgesamt acht Personen mussten Platzverweise ausgesprochen werden; eine Person wurde in Gewahrsam genommen. Mit in die Kontrollen einbezogen wurde auch der an das Bahnhofsareal angrenzende Langemarckkpark. Im Verlauf des Einsatzes wurde erstmals auch eine Drohne eingesetzt um den nötigen Überblick zu erhalten. Gegen 01:00 Uhr in der Nacht war der Einsatz dann beendet.

Bei dem "Projekt Team Bahnhof Düren" arbeiten Polizei, Bundespolizei und die Stadt Düren Hand in Hand und führen gemeinsame Schwerpunkteinsätze durch. Ziel des Projekts ist es, durch Präsenz und Kontrolldruck sowie konsequente Verfolgung und Ahndung von Regelverstößen kriminelle Strukturen zu bekämpfen und zum Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger beizutragen. Auch in Zukunft sind weitere Einsätze dieser Art geplant.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 20.07.2026 – 11:00

    POL-DN: Geschwindigkeitskontrollen in der Eifel - Viele Verstöße, wenige Fahrverbote

    Kreis Düren (ots) - Im Rahmen des Linksrheinischen Qualitätszirkels (LQZ) führte die Polizei Düren am Samstag (18.07.2026) erneut gezielte Geschwindigkeitskontrollen auf beliebten Strecken in der Eifel durch. Die ausgewählten Messstellen befanden sich in Heimbach, Nideggen und Düren. Im Verlauf der Kontrollen stellten die Einsatzkräfte insgesamt 446 ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 11:00

    POL-DN: Fußgängerin bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

    Düren (ots) - Beim Zusammenstoß eines Pkw mit einer Fußgängerin verletzte diese sich am Freitagabend (17.07.2026) schwer. Sie war im Einmündungsbereich Wilhelmstraße / Kaiserplatz von einem Pkw erfasst und zu Boden geschleudert worden. Gegen 23:00 Uhr befuhr der 19-jährige Fahrer eines Pkw die Wilhelmstraße aus Richtung Weierstraße in Richtung Kaiserplatz. Beim Durchfahren der des Kurvenbereiches zum Kaiserplatz ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 11:00

    POL-DN: Scheune und Futtersilo fangen Feuer

    Vettweiß/Titz (ots) - Am Freitag (17.07.2026) und Samstag (18.07.2026) rückte die Feuerwehr zu zwei Bränden raus. In Vettweiß brannte eine Scheune und in Titz ein Futtersilo. In beiden Fällen kam es nicht zu Personenschäden. Am Freitag stand gegen 15:40 Uhr eine Scheune an einem angrenzenden Feld nahe der Straße "Am Juffernpesch" in Vollbrand. Umliegende Sträucher und Bäume hatten ebenfalls Feuer gefangen. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren