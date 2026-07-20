Polizei Düren

POL-DN: "Projekt Team Bahnhof" am Wochenende erneut im Einsatz

Düren (ots)

Bei einem Schwerpunkteinsatz von Polizei, Stadt und Bundespolizei im Bahnhofsumfeld wurden am vergangenen Samstag (18.07.2026) in den Abendstunden zahlreiche Kontrollen durchgeführt. Auch eine Drohne war im Einsatz.

Im Fokus des Einsatzes standen gemeinsame Streifen im Bahnhof und in dessen Umgebung. Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte 103 Personen. Zwei Strafanzeigen und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurden gefertigt. Auch ein Fahndungstreffer gelang den Beamten. Gegen insgesamt acht Personen mussten Platzverweise ausgesprochen werden; eine Person wurde in Gewahrsam genommen. Mit in die Kontrollen einbezogen wurde auch der an das Bahnhofsareal angrenzende Langemarckkpark. Im Verlauf des Einsatzes wurde erstmals auch eine Drohne eingesetzt um den nötigen Überblick zu erhalten. Gegen 01:00 Uhr in der Nacht war der Einsatz dann beendet.

Bei dem "Projekt Team Bahnhof Düren" arbeiten Polizei, Bundespolizei und die Stadt Düren Hand in Hand und führen gemeinsame Schwerpunkteinsätze durch. Ziel des Projekts ist es, durch Präsenz und Kontrolldruck sowie konsequente Verfolgung und Ahndung von Regelverstößen kriminelle Strukturen zu bekämpfen und zum Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger beizutragen. Auch in Zukunft sind weitere Einsätze dieser Art geplant.

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