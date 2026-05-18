Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in Bottrop-Fuhlenbrock

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Bottrop (ots)

Um 02:53 Uhr wurde die Feuerwehr Bottrop zu einem Verkehrsunfall auf der Lindhorststraße in Höhe des Bernhard-Jäger-Wegs gerufen. Ein Pkw war gegen einen Straßenbaum geprallt, wodurch der Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt wurde. Ein weiteres Fahrzeug, welches dem Unfallfahrzeug auswich, wurde ebenfalls beschädigt, in diesem Fahrzeug wurde jedoch niemand verletzt.

Der Rettungsdienst leitete zunächst die medizinische Versorgung des Patienten ein. Anschließend erfolgte die Befreiung der Person. Hierzu wurden die Türen sowie die B-Säule auf der Fahrerseite mithilfe hydraulischen Rettungsgeräts entfernt.

Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde der Rettungshubschrauber "Christoph Dortmund" angefordert. Dieser landete am Marienhospital Bottrop, wo der Patient übernommen und anschließend in eine Spezialklinik transportiert wurde.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Bis zum Ende der Ermittlungen bleibt die Lindhorststraße gesperrt.

Die Feuerwehr Bottrop war mit etwa 30 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Fuhlenbrock vor Ort. Gegen 04:00 Uhr konnten die letzten Einsatzkräfte die Einsatzstelle verlassen. (Du)

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