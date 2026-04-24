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Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Verkehrsunfall in Grafenwald: Zwei Personen verletzt

FW-BOT: Verkehrsunfall in Grafenwald: Zwei Personen verletzt
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Bottrop (ots)

Um 05:53 Uhr wurde die Feuerwehr Bottrop zu einem Verkehrsunfall auf der Bottroper Straße in Höhe der Einmündung Glaserhüttenheide gerufen. Hier waren ein Pkw und ein Kleintransporter kollidiert. Der Kleintransporter stürzte bei dem Unfall auf die Seite und prallte mit dem Dach gegen einen Baum.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte der Fahrer des Pkw sein Fahrzeug bereits verlassen. Er wurde umgehend durch den Rettungsdienst versorgt. Der Fahrer des Kleintransporters war ansprechbar, konnte sein Fahrzeug jedoch nicht selbstständig verlassen. Die Einsatzkräfte entfernten die Windschutzscheibe und befreiten den Fahrer. Anschließend übernahm der Rettungsdienst die weitere medizinische Versorgung.

Beide Fahrer wurden zur Behandlung ins Krankenhaus transportiert. Die Bottroper Straße war für die Dauer der Einsatzmaßnahmen zwischen den Einmündungen "Am Schleitkamp" und Forststraße komplett gesperrt. Gegen 06:40 Uhr konnten die letzten Einsatzkräfte der Feuerwehr die Einsatzstelle verlassen. Die Polizei übernahm die Einsatzstelle, um die Unfallursache zu ermitteln.

Die Feuerwehr Bottrop war mit ca. 30 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehren Kirchhellen und Grafenwald im Einsatz. (Du)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bottrop
Pressestelle

Telefon: 02041 / 7803-115
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@bottrop.de

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell

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