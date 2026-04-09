Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Verkehrsunfall in Bottrop

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Bottrop (ots)

Gegen 10:20 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf der Aegidistraße alarmiert. Die Feuerwehr rückte mit dem Hilfeleistungszug aus. Vor Ort wurde ein verunfallter PKW mit einer eingeschlossenen Person vorgefunden, der auf der Seite lag. Die verletzte eingeschlossene Person und eine weitere leicht verletzte Person wurden durch den Rettungsdienst und dem Notarzt versorgt. Der Brandschutz wurde sichergestellt und als Befreiungsöffnung musste das Dach des PKW entfernt werden. Im Anschluss wurde eine Patientin mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Die Berufsfeuerwehr wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Boy unterstützt.

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