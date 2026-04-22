Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Gasfreisetzung durch defekte Batterie an Schule in Kirchhellen-Mitte

Bottrop (ots)

Am heutigen Morgen wurde die Feuerwehr Bottrop um ca. 06:50 Uhr zu einer Schule im Stadtteil Kirchhellen-Mitte alarmiert. Grund für den Einsatz war der Verdacht einer Gasausströmung.

Das Schulgebäude sowie ein angrenzendes Nebengebäude werden über die zentrale Haustechnik mit Energie versorgt. Vor Ort stellte sich heraus, dass es beim Start eines Motors ebendieser technischen Anlage zu einem Defekt kam. Ursache war eine beschädigte 12-Volt-Batterie, welche Gase freisetzte. Die defekte Batterie wurde durch die Feuerwehr entfernt. Abschließend wurden die betroffenen Bereiche sowie angrenzende Gebäudeteile des Schulbetriebs mittels Messgeräten überprüft, die Messungen ergaben keine Auffälligkeiten.

Da sich der Vorfall noch vor Beginn des Schulbetriebs ereignete, bestand keine Gefahr für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrkräfte. Insgesamt waren mehr als 35 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhellen rund eineinhalb Stunden im Einsatz. (E)

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