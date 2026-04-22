PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bottrop mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Gasfreisetzung durch defekte Batterie an Schule in Kirchhellen-Mitte

Bottrop (ots)

Am heutigen Morgen wurde die Feuerwehr Bottrop um ca. 06:50 Uhr zu einer Schule im Stadtteil Kirchhellen-Mitte alarmiert. Grund für den Einsatz war der Verdacht einer Gasausströmung.

Das Schulgebäude sowie ein angrenzendes Nebengebäude werden über die zentrale Haustechnik mit Energie versorgt. Vor Ort stellte sich heraus, dass es beim Start eines Motors ebendieser technischen Anlage zu einem Defekt kam. Ursache war eine beschädigte 12-Volt-Batterie, welche Gase freisetzte. Die defekte Batterie wurde durch die Feuerwehr entfernt. Abschließend wurden die betroffenen Bereiche sowie angrenzende Gebäudeteile des Schulbetriebs mittels Messgeräten überprüft, die Messungen ergaben keine Auffälligkeiten.

Da sich der Vorfall noch vor Beginn des Schulbetriebs ereignete, bestand keine Gefahr für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrkräfte. Insgesamt waren mehr als 35 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhellen rund eineinhalb Stunden im Einsatz. (E)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bottrop
Pressestelle

Telefon: 02041 / 7803-115
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@bottrop.de

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bottrop mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bottrop
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bottrop
Alle Meldungen Alle
  • 14.04.2026 – 20:30

    FW-BOT: Brandereignis in der Innenstadt.

    Bottrop (ots) - Am heutigen Tag erreichte gegen 16:45 Uhr die Leitstelle der Feuerwehr Bottrop die Meldung über ein Brandereignis in einem Mehrfamilienhaus in der Bottroper Innenstadt. Nur wenige Minuten nach der Alarmierung trafen die ersten Kräfte an der Einsatzstelle ein. Bei der ersten Feststellung vor Ort konnte eine starke Rauchentwicklung im Treppenraum des Gebäudes festgestellt werden. Die betroffenen Anwohner ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren