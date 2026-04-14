Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Brandereignis in der Innenstadt.

Bottrop (ots)

Am heutigen Tag erreichte gegen 16:45 Uhr die Leitstelle der Feuerwehr Bottrop die Meldung über ein Brandereignis in einem Mehrfamilienhaus in der Bottroper Innenstadt. Nur wenige Minuten nach der Alarmierung trafen die ersten Kräfte an der Einsatzstelle ein.

Bei der ersten Feststellung vor Ort konnte eine starke Rauchentwicklung im Treppenraum des Gebäudes festgestellt werden. Die betroffenen Anwohner konnten bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig das Gebäude verlassen. Durch den sofortigen Einsatz eines Trupps konnten Kräfte der Feuerwehr schnell den Brandherd im Kellerbereich des Gebäudes lokalisieren und wirksam bekämpfen.

Die komplexe Bauweise des Gebäudes mit mehreren Zwischenebenen sowie einem angrenzenden Friseursalon machte eine umfangreiche Belüftung durch die Feuerwehr notwendig.

Drei Bewohner des Gebäudes, darunter zwei Kinder im Alter von 7 Jahren, wurden aufgrund von eingeatmetem Brandrauch durch den Rettungsdienst der Stadt Bottrop zur weiteren Abklärung in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert.

Unterstützt wurde die Berufsfeuerwehr Bottrop während des 1,5-stündigen Einsatzes durch die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bottrop Altstadt.

Zur Schadensursache kann seitens der Feuerwehr Bottrop keine Angabe gemacht werden.

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