FW-BOT: Landesweiter Warntag am 12.03.2026

Feuerwehr Bottrop

Landesweiter Warntag am 12.03.2026

Bottrop

Am Donnerstag, 12. März 2026, findet in NRW wieder der landesweite Warntag statt. An diesem Tag werden um 11 Uhr die verschiedenen Warnmittel für den Gefahren- und Katastrophenfall getestet.

WarnAPP NINA und Cell Broadcast

Um 11 Uhr wird das Land NRW zentral die WarnApp NINA und Cell Broadcast auslösen. Beim System Cell Broadcast wird automatisch eine Nachricht an alle im Netz eingeloggten Handys im Gefahrenbereich gesendet. Informationen zum System gibt es beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe unter https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Warnung-in-Deutschland/So-werden-Sie-gewarnt/Cell-Broadcast/cell-broadcast_node.html.

In diesem Jahr wird auch erstmals eine Entwarnung über Cell Broadcast versendet. Diese wird gegen 11:20 Uhr vom Land ausgelöst.

Sirenen

Auch die Sirenen im Bottroper Stadtgebiet werden wieder getestet. Wie bei den bisherigen Warntagen auch, wird zunächst um 11 Uhr für eine Minute der Entwarnton (Dauerton) zu hören sein. Nach einer fünfminütigen Pause wird um 11:06 Uhr für eine Minute der Warnton (Heulton) zu hören sein. Nach einer weiteren fünfminütigen Pause ertönt um 11:12 Uhr erneut für eine Minute der Entwarnton. Hierbei ist zu beachten, dass die Sirenen nicht das komplette Bottroper Stadtgebiet abdecken. Die nicht abgedeckten Bereiche werden im Gefahrenfall mit Lautsprecherfahrzeugen von Polizei und Feuerwehr gewarnt.

Selbstschutz

Der Warntag dient nicht nur zur technischen Überprüfung der Warnmittel. Ein besonderer Fokus liegt in diesem Jahr auf dem Thema "Selbstschutz". Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, dass sich die Bevölkerung eigenständig vorbereitet. Die individuelle Vorsorge eines jeden Einzelnen schützt Leben, begrenzt Schäden und entlastet Einsatzkräfte. Das Ministerium des Innern hat hierzu die Broschüre "Selbstschutztipps für den Katastrophenfall" herausgegeben. Diese finden Sie online: https://www.im.nrw/themen/gefahrenabwehr/versionen_selbstschutzguide

Verhaltenshinweise für die Bevölkerung für den Warntag:

- Es besteht keine Gefahr. Besondere Verhaltensweisen sind nicht notwendig!

- Informieren Sie ihre Verwandten und Bekannten im Vorfeld über die Durchführung des Warntags!

- Halten Sie den Notruf 112 für Notfälle frei! Nutzen Sie diese Nummer auf keinen Fall für Rückfragen.

Die Feuerwehr Bottrop wird am Donnerstag über ihre Kanäle in den sozialen Medien fortlaufend über den Warntag informieren. (Du)

