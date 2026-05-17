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Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Brennender Imbisswagen

Bottrop (ots)

Die Feuerwehr Bottrop wurde am Samstag, den 16.05.2026 gegen 19:45 Uhr zu einem brennenden Imbisswagen in ein Industriegebiet gerufen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte quoll dichter Rauch aus dem Fahrzeug. Ein Trupp ging unter Atemschutz vor und sicherte zuerst die Gasflaschen. Diese waren noch nicht vom Feuer beaufschlagt. Der Brand befand sich im Dachbereich.

Die Löschmaßnahmen gestalteten sich schwierig, da sich Glutnester im Dachbereich zwischen verschiedenen Dachelementen gebildet hatten. Daher musste das Dach an einigen Stellen geöffnet werden, um die Glutnester abzulöschen.

Um an die oberen Bereiche des Daches zu gelangen, wurde die Drehleiter in Stellung gebracht und die Dachhaut vom Korb aus geöffnet. Anschließend konnten die Glutnester abgelöscht werden. Für die Dauer des rund eineinhalbstündigen Einsatzes musste die Straße voll gesperrt werden. Eingesetzt war die Berufsfeuerwehr mit 14 Einsatzkräften. (Do)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bottrop
Pressestelle

Telefon: 02041 / 7803-115
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@bottrop.de

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell

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