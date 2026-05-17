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Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Verkehrsunfall in Bottrop Feldhausen

Bottrop (ots)

Am Samstagabend, den 16.05., kam es gegen 20:30 Uhr im Rückreiseverkehr vom Freizeitpark auf der Kreuzung Feldhausener Straße / Dorstener Straße in Bottrop zu einem Verkehrsunfall zwischen einem niederländischen Pkw und einem weiteren Fahrzeug.

Bei dem Unfall wurden insgesamt drei Personen verletzt. Die rettungsdienstliche Versorgung erfolgte durch drei Rettungswagen aus Bottrop, einem Hilfeleistungsfahrzeug der Berufsfeuerwehr sowie einen Notarztwagen aus Gladbeck.

Die Einsatzstelle wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Feldhausen gegen den fließenden Verkehr und möglichen Brandgefahren abgesichert.

Alle beteiligten Personen wurden nach der Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle zur weiteren Unfallaufnahme und Ermittlung an die Polizei übergeben

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bottrop
Pressestelle

Telefon: 02041 / 7803-115
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@bottrop.de

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell

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