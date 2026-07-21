PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Leicht verletzte Person nach Dooring-Unfall

Düren (ots)

Am Montag (20.07.2026) kam es auf der Krauthausener Straße zu einem sogenannten Dooring-Unfall, bei dem eine 51-jährige Fahrradfahrerin verletzt wurde.

Die Radfahrerin aus Düren befuhr gegen 13:00 Uhr den Fahrradschutzstreifen in Richtung Uferstraße, als ein 36-Jähriger Mann aus Düren sein Fahrzeug auf der Krauthausener Straße parkte. Beim Öffnen der Fahrertür übersah der Autofahrer die herannahende Radfahrerin. Diese prallte gegen die geöffnete Tür und stürzte infolgedessen. Die 51-Jährige wurde durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 650 Euro.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Düren nochmal drauf hin: Dooring-Unfälle sind vermeidbar: Für mehr Umsicht beim Aussteigen gibt es eine simple wie effektive Vorgehensweise: den "Holländischen Griff". Hierbei öffnen Sie die Tür Ihres Autos nicht mit der Hand, die Ihrer Tür am nächsten ist, sondern mit der anderen Hand. Sie drehen sich automatisch nach hinten, Ihr Sichtfeld erweitert sich. Durch den Schulterblick werden Radfahrende frühzeitig erkannt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 21.07.2026 – 08:45

    POL-DN: Kollision zwischen Fahrrad und E-Scooter

    Düren (ots) - Beim Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter und einem Fahrrad auf der Nideggener Straße wurde eine 54-jährige Radfahrerin aus Kreuzau gestern Nachmittag (20.07.2026) leicht verletzt. Die 54-Jährige war mit ihrem Fahrrad gegen 17:20 Uhr auf dem Radweg der Nideggener Straße in Fahrtrichtung Kreuzau unterwegs. An der Einmündung "An der Kuhbrücke" hatte sie an der rotlichtzeigenden Ampel warten müssen. ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 08:45

    POL-DN: Einbruch in Wohnhaus - die Polizei bittet um Hinweise

    Düren (ots) - Am vergangenen Wochenende erbeuteten bislang unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Pastor-Lüpschen-Straße Goldschmuck und einen Fernseher. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner für einen Kurzurlaub im Zeitraum zwischen Donnerstag, 16.07.2026, 15:00 Uhr und Montag, 20.07.2026, 17:20 Uhr, um sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Im Inneren ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 11:00

    POL-DN: "Projekt Team Bahnhof" am Wochenende erneut im Einsatz

    Düren (ots) - Bei einem Schwerpunkteinsatz von Polizei, Stadt und Bundespolizei im Bahnhofsumfeld wurden am vergangenen Samstag (18.07.2026) in den Abendstunden zahlreiche Kontrollen durchgeführt. Auch eine Drohne war im Einsatz. Im Fokus des Einsatzes standen gemeinsame Streifen im Bahnhof und in dessen Umgebung. Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte 103 Personen. Zwei Strafanzeigen und eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren