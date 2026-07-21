Polizei Düren

POL-DN: Leicht verletzte Person nach Dooring-Unfall

Düren (ots)

Am Montag (20.07.2026) kam es auf der Krauthausener Straße zu einem sogenannten Dooring-Unfall, bei dem eine 51-jährige Fahrradfahrerin verletzt wurde.

Die Radfahrerin aus Düren befuhr gegen 13:00 Uhr den Fahrradschutzstreifen in Richtung Uferstraße, als ein 36-Jähriger Mann aus Düren sein Fahrzeug auf der Krauthausener Straße parkte. Beim Öffnen der Fahrertür übersah der Autofahrer die herannahende Radfahrerin. Diese prallte gegen die geöffnete Tür und stürzte infolgedessen. Die 51-Jährige wurde durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 650 Euro.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Düren nochmal drauf hin: Dooring-Unfälle sind vermeidbar: Für mehr Umsicht beim Aussteigen gibt es eine simple wie effektive Vorgehensweise: den "Holländischen Griff". Hierbei öffnen Sie die Tür Ihres Autos nicht mit der Hand, die Ihrer Tür am nächsten ist, sondern mit der anderen Hand. Sie drehen sich automatisch nach hinten, Ihr Sichtfeld erweitert sich. Durch den Schulterblick werden Radfahrende frühzeitig erkannt.

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