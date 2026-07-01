Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt mit E-Bike

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag, 30.06.2026, 08:10 Uhr, wurde ein Radfahrer auf einem E-Bike einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 42-jährige Fahrer fiel beim Absteigen fast zu Boden. Bei ihm konnten Ausfallerscheinungen festgestellt werden, welche auf den Konsum von Betäubungsmittel zurückzuführen waren. Weiterhin konnte bei der Durchsuchung des Mannes Amphetamin aufgefunden und beschlagnahmt werden. Im Anschluss wurde ihm aufgrund des Anfangsverdachts einer Trunkenheitsfahrt eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

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