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Polizei Düren

POL-DN: Geschäftseinbruch in der Innenstadt - Die Polizei bittet um Hinweise

Düren (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (21.07.2026) warfen bislang unbekannte Täter mit Pflastersteinen die Scheibe eines Optik-Geschäftes in der Schenkelstraße ein, entwendeten diverse Brillen und flüchteten unerkannt.

Gegen 04:13 Uhr schlugen die Täter zu. Mit Pflastersteinen warfen sie offensichtlich eine Scheibe im Eingangsbereich des Ladenlokals ein und verschafften sich so widerrechtlich Zutritt zum Verkaufsraum. Von dort entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen diverse Brillen und flüchteten nach wenigen Minuten unerkannt vom Tatort.

Zeugenangaben zufolge wurden zur tatrelevanten Zeit drei Personen im Bereich des Tatortes gesehen, die jedoch nicht näher beschrieben werden können. Eine dieser Personen sei mit einem Fahrrad in Richtung Bismarckstraße weggefahren.

Die Kriminalpolizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sicherte Spuren am Tatort. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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