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Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brand eines Wohnmobils auf dem Parkplatz des Ruhrparks - Keine Verletzten

FW-BO: Brand eines Wohnmobils auf dem Parkplatz des Ruhrparks - Keine Verletzten
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Bochum (ots)

Am heutigen Morgen wurde die Feuerwehr um 07:17 Uhr zu einem Brandereignis auf dem Parkplatz des Ruhrparks alarmiert. Mehrere Anrufer meldeten der Leitstelle nahezu zeitgleich ein in brandgeratendes Wohnmobil. Die Rauchsäule war bereits aus der Feuerwehrleitstelle deutlich sichtbar.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage: Ein Wohnmobil stand in voller Ausdehnung in Brand. Glücklicherweise war keine Person gefährdet. Auch weitere abgestellte Fahrzeuge waren nicht betroffen.

Die Feuerwehr leitete umgehend Maßnahmen zur Brandbekämpfung ein. Zwei Trupps unter Atemschutz gingen parallel mit jeweils einem Strahlrohr vor, um das Feuer zu bekämpfen und eine Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Durch das schnelle und gezielte Eingreifen konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und schließlich vollständig gelöscht werden.

Der Einsatz konnte um 08:00 Uhr beendet werden. Insgesamt waren rund 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes vor Ort im Einsatz. Alarmiert waren Kräfte der Feuer- und Rettungswache Werne. Die entsprechenden Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Polizei aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bochum
E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de
Telefon: +49 (0)234 9254-978
Verfasser: Dominic Evens-Iven
https://www.bochum.de/Feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell

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