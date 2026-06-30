Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Landkreis Rottweil) Frau verletzt sich nach Angriff (29.06.2026)

Rottweil (ots)

Bei einem Kindergarten an der Albertistraße ist es am Montagmorgen, gegen 8:30 Uhr, zu einem Angriff im Rahmen einer Beziehungstat gekommen. Nachdem eine 41-Jährige ihr Kind in den Kindergarten brachte, griff sie ihr getrenntlebender Partner mit einem Messer an. Die Frau verletzte sich dabei glücklicherweise nur leicht. Der 39-Jährige floh daraufhin und wird nun von der Polizei gesucht. Weder die Kinder, noch der Kindergarten selbst waren dabei Ziel des Angriffs. Die Ermittlungen dauern an.

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