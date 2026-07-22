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Polizei Düren

POL-DN: Bei versuchtem Fahrraddiebstahl mit Betäubungsmitteln erwischt

Düren (ots)

Das Einschreiten eines beherzten Zeugen verhinderte möglicherweise den Diebstahl eines Fahrrades am Bahnhof Düren. Einer der beobachteten Tatverdächtigen konnte durch die benachrichtigte Polizei noch in Tatortnähe gestellt werden.

Gegen 14:45 Uhr beobachtete der Zeuge im Bereich der Lagerstraße drei männliche Personen, die sich dort in auffälliger Weise für die abgestellten Fahrräder interessiert hatten. Als eine der Personen sich an einem Fahrrad zu schaffen machte und die beiden anderen augenscheinlich "Schmiere" standen, sprach der Zeuge die Personen an und informierte die Polizei. Noch vor Eintreffen der Beamten flüchteten die Personen unverrichteter Dinge. Aufgrund der vorliegenden Personenbeschreibungen konnte einer der Tatverdächtigen im Nahbereich angetroffen und kontrolliert werden. Bei der Durchsuchung der mitgeführten Sachen fanden die Beamten einen Seitenschneider. Zudem führte der 56-jährige aus Düren Betäubungsmittel in geringen Mengen bei sich.

Die Beamten fertigten entsprechende Strafanzeigen und stellten das vermeintliche Tatwerkzeug sicher. Der Beschuldigte selber wurde nach Feststellung seiner Personalien wieder entlassen. Die polizeilichen Ermittlungen zur Feststellung der beiden anderen Personen dauern zur Stunde an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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