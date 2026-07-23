Polizei Düren

POL-DN: Die Polizei warnt: Vermeintlicher Minijob kann schnell zur Kostenfalle werden

Kreis Düren (ots)

Einfach von zu Hause Geld verdienen? Nur wenige Stunden Arbeit pro Woche, hohe Verdienstmöglichkeiten und das alles bequem von zu Hause aus - Vorsicht vor den perfiden Job-Betrugsmaschen im Internet. Was zunächst nach dem perfekten Nebenjob klingt, endet für viele Betroffene mit einem leeren Konto, gestohlenen Daten und einer Strafanzeige.

Immer häufiger werden Menschen über Messenger-Dienste, soziale Netzwerke oder Jobportale mit vermeintlich lukrativen Minijobs angeworben. Die Täter geben sich als seriöse Unternehmen oder Personalvermittler aus und wirken auf den ersten Blick absolut glaubwürdig. Doch Vorsicht: Wer sich darauf einlässt, soll häufig persönliche Daten wie Personalausweis, Bankverbindung oder Steuer-ID übersenden, neue Bankkonten eröffnen oder bestehende Konten für Geldtransfers zur Verfügung stellen. Teilweise werden die Betroffenen sogar aufgefordert, eigenes Geld vorzustrecken oder Überweisungen für angebliche Geschäftspartner durchzuführen.

Das Ergebnis ist oft bitter. Ihre Persönliche Daten geraten in die Hände von Kriminellen. Ihre eigenen Konten werden für Straftaten missbraucht. Vorgelegtes Geld ist meist unwiederbringlich verloren. Betroffene geraten unter Umständen selbst ins Visier der Ermittlungsbehörden, weil ihre Konten für Geldwäsche oder Betrugsdelikte genutzt wurden.

So schützen Sie sich:

- Seien Sie misstrauisch bei Jobangeboten mit unrealistisch hohen Verdienstversprechen. - Geben Sie persönliche Dokumente oder sensible Daten nicht an unbekannte Personen weiter. - Eröffnen Sie keine Bankkonten oder Online-Konten im Auftrag Dritter. - Überweisen Sie niemals eigenes Geld, um einen Job antreten zu können. - Lassen Sie Ihr Bankkonto niemals von anderen für Geldtransfers nutzen.

Unser Rat ist einfach: Wenn ein Jobangebot zu gut klingt, um wahr zu sein, sollten Sie skeptisch sein und Vorsicht walten lassen.

Sollten Sie bereits Daten übermittelt oder Geld überwiesen haben, handeln Sie schnell: Informieren Sie umgehend Ihre Bank, ändern Sie Passwörter, sperren Sie gegebenenfalls betroffene Zugänge und erstatten Sie Anzeige bei Ihrer Polizei.

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