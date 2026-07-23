PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Die Polizei warnt: Vermeintlicher Minijob kann schnell zur Kostenfalle werden

Kreis Düren (ots)

Einfach von zu Hause Geld verdienen? Nur wenige Stunden Arbeit pro Woche, hohe Verdienstmöglichkeiten und das alles bequem von zu Hause aus - Vorsicht vor den perfiden Job-Betrugsmaschen im Internet. Was zunächst nach dem perfekten Nebenjob klingt, endet für viele Betroffene mit einem leeren Konto, gestohlenen Daten und einer Strafanzeige.

Immer häufiger werden Menschen über Messenger-Dienste, soziale Netzwerke oder Jobportale mit vermeintlich lukrativen Minijobs angeworben. Die Täter geben sich als seriöse Unternehmen oder Personalvermittler aus und wirken auf den ersten Blick absolut glaubwürdig. Doch Vorsicht: Wer sich darauf einlässt, soll häufig persönliche Daten wie Personalausweis, Bankverbindung oder Steuer-ID übersenden, neue Bankkonten eröffnen oder bestehende Konten für Geldtransfers zur Verfügung stellen. Teilweise werden die Betroffenen sogar aufgefordert, eigenes Geld vorzustrecken oder Überweisungen für angebliche Geschäftspartner durchzuführen.

Das Ergebnis ist oft bitter. Ihre Persönliche Daten geraten in die Hände von Kriminellen. Ihre eigenen Konten werden für Straftaten missbraucht. Vorgelegtes Geld ist meist unwiederbringlich verloren. Betroffene geraten unter Umständen selbst ins Visier der Ermittlungsbehörden, weil ihre Konten für Geldwäsche oder Betrugsdelikte genutzt wurden.

So schützen Sie sich:

   - Seien Sie misstrauisch bei Jobangeboten mit unrealistisch hohen 
     Verdienstversprechen.
   - Geben Sie persönliche Dokumente oder sensible Daten nicht an 
     unbekannte Personen weiter.
   - Eröffnen Sie keine Bankkonten oder Online-Konten im Auftrag 
     Dritter.
   - Überweisen Sie niemals eigenes Geld, um einen Job antreten zu 
     können.
   - Lassen Sie Ihr Bankkonto niemals von anderen für Geldtransfers 
     nutzen.

Unser Rat ist einfach: Wenn ein Jobangebot zu gut klingt, um wahr zu sein, sollten Sie skeptisch sein und Vorsicht walten lassen.

Sollten Sie bereits Daten übermittelt oder Geld überwiesen haben, handeln Sie schnell: Informieren Sie umgehend Ihre Bank, ändern Sie Passwörter, sperren Sie gegebenenfalls betroffene Zugänge und erstatten Sie Anzeige bei Ihrer Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 23.07.2026 – 09:30

    POL-DN: Fahrzeughöhe unterschätzt und mit Brücke kollidiert

    Düren (ots) - Am gestrigen Morgen (22.07.2026) kollidierte der Fahrer eines Lieferwagens in der Dampfmühlenstraße mit einer Unterführung. Er hatte die Höhe seines Transporters unterschätzt. Sein Beifahrer verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht. Die Höhe seines Fahrzeuges wurde einem 36-jährigen Mann aus Düsseldorf gestern gegen 11:00 Uhr gleich in ...

    mehr
  • 23.07.2026 – 09:30

    POL-DN: Farbverbrennungsmaschine gerät in Brand

    Jülich (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (23.07.2026) kam es auf einem Firmengelände auf der Waldstraße in einer Fabrikhalle zu einem Brand. Die Feuerwehr musste diesen löschen. Verletzt wurde niemand. Gegen 00:25 Uhr wurden Mitarbeiter der Firma durch die Brandmeldeanlage auf das Feuer aufmerksam. Eine Farbverbrennungsmaschine war aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten und es kam zu einer starken ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 09:10

    POL-DN: Bei versuchtem Fahrraddiebstahl mit Betäubungsmitteln erwischt

    Düren (ots) - Das Einschreiten eines beherzten Zeugen verhinderte möglicherweise den Diebstahl eines Fahrrades am Bahnhof Düren. Einer der beobachteten Tatverdächtigen konnte durch die benachrichtigte Polizei noch in Tatortnähe gestellt werden. Gegen 14:45 Uhr beobachtete der Zeuge im Bereich der Lagerstraße drei männliche Personen, die sich dort in auffälliger ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren