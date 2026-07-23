Polizei Düren

POL-DN: Fahrzeughöhe unterschätzt und mit Brücke kollidiert

Düren (ots)

Am gestrigen Morgen (22.07.2026) kollidierte der Fahrer eines Lieferwagens in der Dampfmühlenstraße mit einer Unterführung. Er hatte die Höhe seines Transporters unterschätzt. Sein Beifahrer verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht.

Die Höhe seines Fahrzeuges wurde einem 36-jährigen Mann aus Düsseldorf gestern gegen 11:00 Uhr gleich in mehrfacher Hinsicht zum Verhängnis. Er hatte trotz beschränkter Durchfahrtshöhe die Bahnunterführung der Dampfmühlenstraße in Richtung Feldstraße passiert und war dabei mit seinem Lieferwagen abrupt von der massiven Konstruktion gestoppt worden. Sein Beifahrer, ein 21-jähriger Mann aus Krefeld, verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht und musste zur ambulanten Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Unstimmigkeiten zwischen dem Unfallfahrer und dem Lichtbild auf dem ausgehändigten Führerschein fest. Da sich berechtigte Zweifel an der angegebenen Identität des Fahrers ergaben, verbrachten die Beamten ihn zur Polizeiwache nach Düren. Dort ergaben die weiteren Ermittlungen, dass der 36-jährige den Führerschein eines Freundes ausgehändigt und falsche Personalien gegenüber den Beamten angegeben hatte. Er selber ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Die Beamten leiteten entsprechende Strafverfahren ein und stellten den ausgehändigten Führerschein sicher. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

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