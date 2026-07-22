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Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, schwerer Verkehrsunfall, Pkw kollidiert mit Bäumen

Greven (ots)

Am Dienstag (21.07.) hat sich auf dem Max-Klemens-Kanal ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Eine 31-jährige Grevenerin fuhr gegen 20.05 Uhr mit einem Mercedes-Benz auf dem Max-Klemens-Kanal. Etwa zwei Kilometer vor dem Kreisverkehr mit den Straßen Vosskotten / Hanseller Straße k/Aldruper Heide kam die Frau aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto schleuderte dadurch nach links zurück auf die Fahrbahn und kollidierte auf der gegenüberliegenden Seite mit zwei Bäumen.

Die Frau erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 15.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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