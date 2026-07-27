Polizei Düren

POL-DN: Pkw-Diebstahl - Die Polizei sucht Zeugen

Jülich (ots)

In der Nacht von Freitag (24.07.2026, 23:30 Uhr) auf Samstag (25.07.2026, 01:00 Uhr) wurde im Kirzenicher Weg ein Pkw entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Bei dem Pkw handelt es sich um einen grauen "Hyundai Kona SX2", mit dem amtlichen Kennzeichen DN-VA 150. Das Fahrzeug wurde am Freitag um 23:30 Uhr in einer Garageneinfahrt abgestellt. Am Samstag, um 01:00 Uhr, befand sich der Pkw nicht mehr am Abstellort.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Kirzenicher Wegs beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Pkw geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

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