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Polizei Düren

POL-DN: Gescheitertes Überholmanöver - Eine Person schwer verletzt

Jülich (ots)

Am Donnerstagvormittag (23.07.2026) kam es auf der B56, zwischen Jülich und Niederzier, zu einem Alleinunfall einer 31-jährigen Frau. Sie wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 09:45 Uhr war die 31-Jährige aus Niederzier mit ihrem Pkw auf der B56 aus Richtung Niederzier kommend in Richtung Jülich unterwegs. Mittig zwischen der Altenburger Kreuzung und dem Ortseingang Jülich beabsichtigte sie, ein vor ihr fahrendes Fahrzeug zu überholen und scherte auf die Gegenfahrbahn aus. Nach eigenen Angaben verschätzte sie sich jedoch mit der Entfernung des entgegenkommenden Verkehrs und riss das Lenkrad nach rechts, um wieder auf ihre Fahrbahn zurück zu gelangen. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw, geriet in den rechtsseitigen Grünstreifen und kollidierte mit einem Leitpfosten sowie einem Baum. Im Graben kam der Pkw in Schräglage zum Stillstand.

Die Fahrerin wurde durch den Unfall schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Bei der 31-Jährigen hatten sich keine Hinweise auf einen Alkohol- oder Drogenkonsum ergeben.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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