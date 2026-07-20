PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer flüchten vor Polizei

Minden, Lübbecke (ots)

(FW) Ermittlungen wegen gleich zwei verbotenen Kraftfahrzeugrennen beschäftigen derzeit die hiesigen Verkehrsermittler. Während ein Verkehrssünder in Minden von einer Streifenwagenbesatzung gestellt werden konnte, gelang es einem Fahrer in Lübbecke, sich aus dem Staub zu machen.

Der erste Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 05:05 Uhr an der Kreuzung Stiftsstraße und Immanuelstraße. Eine Streifenwagenbesatzung beabsichtigte, einen Seat anzuhalten, und gab entsprechende Anhaltesignale. Diese wurden von dem Mindener jedoch ignoriert, woraufhin er versuchte, vor der Polizei zu flüchten. Dabei fuhr der Mann mit augenscheinlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit, teils rücksichtslos, und missachtete mehrere rote Ampeln. Die Verfolgungsfahrt erstreckte sich schließlich über weite Teile der Mindener Innenstadt, bis der Flüchtige seinen Seat Leon an der Kreuzung Portastraße und Simeonscarré abstellte und zu Fuß weiterflüchtete.

Hier konnten die Polizisten den 19-Jährigen nach kurzer fußläufiger Verfolgung stellen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass dieser keinen Führerschein besaß und das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß zugelassen war. Der Seat wurde daraufhin sichergestellt, zudem kommen auf den jungen Mann nun mehrere Strafanzeigen zu.

Ein weiterer, vergleichbarer Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 03:50 Uhr in Lübbecke. Hier beabsichtigten die Beamten, einen Ford Focus auf der Bäckerstraße anzuhalten. Auch hier fuhr der Fahrzeugführer mit erhöhter Geschwindigkeit davon und missachtete mehrere Verkehrsregeln. Er durchquerte die Lübbecker Innenstadt, ehe er den Wagen an den Bahnschienen des Kutscherweges abstellte und zu Fuß im Schutze der Dunkelheit flüchtete. Es gelang den eingesetzten Polizisten nicht, den Unbekannten zu verfolgen; auch weitere Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Von zwei sich ebenfalls im Pkw befindlichen Personen wurden die Personalien von den Gesetzeshütern festgestellt. Zu den Personalien des flüchtigen Fahrers laufen die Ermittlungen. Bei dem Auto wurde schließlich festgestellt, dass es nicht ordnungsgemäß versichert war, weshalb es sichergestellt wurde.

In beiden Fällen bitten die Verkehrsermittler Augenzeugen sowie mutmaßlich geschädigte Verkehrsteilnehmer die Polizei unter 0571 88660 zu kontaktieren.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 17.07.2026 – 11:52

    POL-MI: Fahrschulroller vom Hof entwendet - Polizei sucht Zeugen

    Minden-Dankersen (ots) - (FW) In Dankersen ist es am vergangenen Mittwochabend zum Diebstahl eines Motorrollers gekommen. Unbekannte Täter entwendeten das Zweirad im Zeitraum zwischen 18 und 20 Uhr von einem Hof an der Volkerstraße. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei handelte es sich bei dem Diebesgut um ein schwarz-rotes Kleinkraftrad, welches im Dienst einer örtlichen Fahrschule stand. Zum Zeitpunkt der Tat ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 10:07

    POL-MI: Radfahrer kollidiert mit Auto

    Porta Westfalica (ots) - (TB) In Lerbeck kollidierte am Donnerstagmittag ein Radfahrer mit einem überholenden Auto. Der Radler zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Ein 21-Jähriger aus Porta Westfalica befuhr mit seinem Wagen gegen 13:35 Uhr die Straße Zur Porta in Fahrtrichtung Hausberger Straße. Hierbei näherte er sich einem in dieselbe Richtung fahrenden Radler. Als der Autofahrer zum Überholen ansetzte, ...

    mehr
  • 16.07.2026 – 13:33

    POL-MI: Polizei nimmt Einbrecher fest

    Bad Oeynhausen (ots) - (TB) Eine aufmerksame Zeugin brachte in der Nacht zu Dienstag die Polizei auf die Spur eines Einbruchs in ein Lebensmittelgeschäft in der Innenstadt. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Täter noch vor Ort festnehmen. Gegen 01:00 Uhr vernahm eine Anwohnerin eines Verbrauchermarktes in der Schulstraße verdächtige Geräusche aus Richtung des Gebäudekomplexes. In der Folge konnte sie beobachten, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren