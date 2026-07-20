Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer flüchten vor Polizei

Minden, Lübbecke (ots)

(FW) Ermittlungen wegen gleich zwei verbotenen Kraftfahrzeugrennen beschäftigen derzeit die hiesigen Verkehrsermittler. Während ein Verkehrssünder in Minden von einer Streifenwagenbesatzung gestellt werden konnte, gelang es einem Fahrer in Lübbecke, sich aus dem Staub zu machen.

Der erste Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 05:05 Uhr an der Kreuzung Stiftsstraße und Immanuelstraße. Eine Streifenwagenbesatzung beabsichtigte, einen Seat anzuhalten, und gab entsprechende Anhaltesignale. Diese wurden von dem Mindener jedoch ignoriert, woraufhin er versuchte, vor der Polizei zu flüchten. Dabei fuhr der Mann mit augenscheinlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit, teils rücksichtslos, und missachtete mehrere rote Ampeln. Die Verfolgungsfahrt erstreckte sich schließlich über weite Teile der Mindener Innenstadt, bis der Flüchtige seinen Seat Leon an der Kreuzung Portastraße und Simeonscarré abstellte und zu Fuß weiterflüchtete.

Hier konnten die Polizisten den 19-Jährigen nach kurzer fußläufiger Verfolgung stellen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass dieser keinen Führerschein besaß und das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß zugelassen war. Der Seat wurde daraufhin sichergestellt, zudem kommen auf den jungen Mann nun mehrere Strafanzeigen zu.

Ein weiterer, vergleichbarer Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 03:50 Uhr in Lübbecke. Hier beabsichtigten die Beamten, einen Ford Focus auf der Bäckerstraße anzuhalten. Auch hier fuhr der Fahrzeugführer mit erhöhter Geschwindigkeit davon und missachtete mehrere Verkehrsregeln. Er durchquerte die Lübbecker Innenstadt, ehe er den Wagen an den Bahnschienen des Kutscherweges abstellte und zu Fuß im Schutze der Dunkelheit flüchtete. Es gelang den eingesetzten Polizisten nicht, den Unbekannten zu verfolgen; auch weitere Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Von zwei sich ebenfalls im Pkw befindlichen Personen wurden die Personalien von den Gesetzeshütern festgestellt. Zu den Personalien des flüchtigen Fahrers laufen die Ermittlungen. Bei dem Auto wurde schließlich festgestellt, dass es nicht ordnungsgemäß versichert war, weshalb es sichergestellt wurde.

In beiden Fällen bitten die Verkehrsermittler Augenzeugen sowie mutmaßlich geschädigte Verkehrsteilnehmer die Polizei unter 0571 88660 zu kontaktieren.

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