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POL-H: Calenberger Neustadt: Hochwertiges Motorrad entwendet - Polizei sucht Zeugen

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Hannover (ots)

Im Zeitraum von Montag, 22.06.2026, 14:30 Uhr bis 16:45 Uhr, haben unbekannte Täter ein hochwertiges Motorrad im hannoverschen Stadtteil Calenberger Neustadt entwendet. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Zentralen Ermittlungsgruppe Kfz des Zentralen Kriminaldienstes Hannover stellte der Fahrzeughalter sein Motorrad am Montagmittag am Straßenrand im Bereich Wagenerstraße / Mittelstraße ab. Als er gegen 16:45 Uhr zu dem Abstellort zurückkehrte, stellte er fest, dass das Fahrzeug verschwunden war.

Bei dem entwendeten Motorrad handelt es sich um eine BMW S 1000 RR. Das Fahrzeug ist in den für BMW typischen Farben Schwarz, Weiß und Blau lackiert und verfügt über zahlreiche auffällige Carbonteile an der Verkleidung. Der Neuwert des Motorrads beträgt rund 36.000 Euro.

Bisherige Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Motorrads. Die Polizei Hannover hat ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Diebstahl, zu möglichen Tatverdächtigen oder zum Verbleib des Motorrads machen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden./ pol

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