Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl mit Waffen
Augsburg (ots)
Innenstadt - Am Dienstag (16.06.2026) entwendete ein 37-Jähriger einen Kosmetikartikel aus einer Drogerie in der Bürgermeister-Fischer-Straße. Der 37-Jährige konnte gegen 12.00 Uhr durch einen 40-jährigen Ladendetektiv dabei beobachtet werden, wie er den Kosmetikartikel entwendete. Die hinzugerufene Polizei konnte den 37-Jährigen feststellen. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen wurde festgestellt, dass der 37-Jährige ein Messer mit sich führte. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen gegen den 37-Jährigen. Dieser besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit.
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