Polizeidirektion Hannover

POL-H: Barsinghausen: 46-Jähriger lebensgefährlich verletzt, Tatverdächtiger (40) festgenommen - Zeugen gesucht!

Hannover (ots)

Bei einem Angriff mit einem scharfen Gegenstand in Barsinghausen-Egestorf ist am Dienstagnachmittag, 23.06.2026, ein 46-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Polizeikräfte nahmen kurz nach der Tat zunächst zwei Tatverdächtige im Alter von 38 und 40 Jahren fest. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes Hannover trafen der 40-Jährige und der 46-Jährige gegen 16:15 Uhr in der Nähe des Bahnhofs Egestorf aufeinander. Im weiteren Verlauf soll der 40-jährige Tatverdächtige mehrfach mit einem scharfen Gegenstand auf den 46-Jährigen eingewirkt haben. Anschließend flüchtete der mutmaßliche Angreifer vom Tatort.

Trotz seiner schweren Verletzungen gelang es dem 46-Jährigen, die Polizei und den Rettungsdienst zu verständigen, die wenig später am Einsatzort eintrafen und umgehend medizinische Maßnahmen einleiteten. Auch ein Rettungshubschrauber wurde eingesetzt. Der lebensgefährlich verletzte Mann kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Sein Gesundheitszustand ist derzeit stabil.

Kurze Zeit später konnten im Nahbereich zwei Tatverdächtige im Alter von 38 und 40 Jahren vorläufig festgenommen werden. Der Tatverdacht richtet sich nach derzeitigem Erkenntnisstand vorrangig gegen den 40-Jährigen. Er wurde heute einer Haftrichterin vorgeführt, die Untersuchungshaft anordnete. Der zunächst ebenfalls festgenommene 38-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ob und inwieweit er an der Tat beteiligt war, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. / pol, trim, nash

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