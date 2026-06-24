Polizeidirektion Hannover

POL-H: 86-Jährige verstirbt nach Badeunfall am Steinhuder Meer

Hannover (ots)

Am Dienstagnachmittag, 23.06.2026, ist eine 86-Jährige im Steinhuder Meer, nahe der Badeinsel am Lindenhopsweg in Wunstorf, verunglückt. Sie ist von mehreren Badegästen aus dem Wasser gezogen worden und noch vor Ort trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen verstorben.

Gegen 15:45 Uhr entdeckten Badegäste die im Wasser treibende Frau und zogen sie an Land. Während mehrere Helfer versuchten, sie wiederzubeleben, alarmierten weitere Passanten die Rettungskräfte. Doch trotz des schnellen Eingreifens der Ersthelfer und der Rettungskräfte kam jede Hilfe zu spät: Die Seniorin verstarb noch vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, geht derzeit jedoch von einem Unglücksfall ohne Fremdeinwirkung aus. /pol, trim, nash

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