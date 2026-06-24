Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 40-Jähriger aus Hannover vermisst - Wer hat Almir S. gesehen?

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Hannover (ots)

Seit Mittwoch, 24.06.2026, sucht das Polizeikommissariat Hannover-Nordstadt nach dem 40-jährigen Almir S. Der Vermisste verließ am Dienstagmittag seine Wohnung und fuhr zur Arbeit. Dort ist er nicht angekommen. Der Polizei liegen Hinweise auf eine akute Eigengefährdung vor, daher bitten die Ermittler die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Mann.

Der Vermisste ist circa 1,85 Meter groß und von kräftig-muskulöser Statur. Er hat kurze schwarzbraune Haare und einen Dreitagebart. Sein Oberkörper ist fast vollständig tätowiert und auf den Händen hat er die Wörter "Dajan" und "Milan" tätowiert.

Wer Almir S. gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-3117 beim Polizeikommissariat Hannover-Nordstadt zu melden. Bei einer akuten Sichtung wird darum gebeten, umgehend den Notruf 110 zu wählen. /nash

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