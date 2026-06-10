Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, L221, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung zwischen Radfahrern und jugendlichen Mofafahrern - Polizei sucht Zeugen (05.06.2026)

Reichenau, L221 (ots)

Am vergangenen Freitagnachmittag ist es auf dem Inseldamm zwischen KN-Lindenbühl und dem Ortseingang Reichenau-Oberzell zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Radfahrern und jugendlichen Mofafahrern gekommen.

Zwischen 15.30 und 16 Uhr fuhr eine Gruppe von vier Radlern von Konstanz kommend in Richtung Reichenau-Oberzell. Bereits am Beginn des Inseldamms kamen ihnen auf dem Fuß- und Radweg drei Mofafahrer entgegen, die durch ihre Fahrweise auffielen. Nachdem die Radfahrer ihren Weg fortsetzten, kam es gegen 17.10 Uhr kurz vor dem Ortsschild Oberzell zu einem erneuten Aufeinandertreffen, als die Radfahrer von der Insel in Richtung Konstanz und die Jugendlichen in entgegengesetzter Richtung unterwegs waren. Hier kam es aufgrund des Fahrverhaltens der mittlerweile vier Jugendlichen schließlich zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls und Personen, denen die Jugendlichen mit ihren Mofas im Laufe des Nachmittags ebenfalls aufgefallen sind, sich unter der Tel. 07531 995-2222 zu melden.

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