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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher - Rennradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einer Katze zog sich ein 59-jähriger Rennradfahrer am Samstagnachmittag in Zeutern schwere Verletzungen zu.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 59-Jährige gegen 17:25 Uhr auf dem Kallenbergerweg bergab, als offenbar eine Katze an der Einmündung eines Feldwegs die Straße kreuzte. Der Rennradfahrer versuchte wohl noch zu bremsen, stieß jedoch mit dem Tier zusammen und stürzte zu Boden. Beim Sturz zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Rettungskräfte versorgten den Schwerverletzten zunächst vor Ort bevor ein Rettungshubschrauber ihn in eine Klinik brachte.

Larissa Bollinger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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