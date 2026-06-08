Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Betrüger geben sich als Bankmitarbeiter aus - Polizei warnt vor Betrugsmasche

Karlsruhe (ots)

Eine 67-jährige Frau aus Karlsruhe fiel am vergangenen Wochenende mutmaßlich falschen Bankmitarbeitern zum Opfer. Die unbekannten Tatverdächtigen erbeuteten mit der Betrugsmasche mehrere tausend Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kontaktiere eine Unbekannte die 67-Jährige am Freitagnachmittag gegen 17:15 Uhr über ihren Festnetzanschluss. Die Anruferin gab sich als Mitarbeiterin einer Bank aus und wies die 67-Jährige auf mehrere vermeintlich nicht autorisierte Aktivitäten auf ihrem Konto hin. Die angebliche Bankmitarbeiterin bot der Frau daraufhin an, die Abbuchungen zu stornieren. Um die Stornierung in die Wege leiten zu können, wies die Anruferin die Geschädigte unter anderem an über die App ihrer Bank mehrere Vorgänge freizugeben. Im guten Glauben auf diese Weise einen finanziellen Schaden gerade noch abgewendet zu haben, folgte die 67-Jährige den Anweisungen der angeblichen Bankmitarbeiterin und autorisierte so wohl mehrere Abbuchungen.

Aus aktuellem Anlass rät die Polizei:

- Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten oder Zugangsdaten heraus.

- Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Beenden Sie das Gespräch und nehmen Sie sich Zeit, die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Nehmen Sie selbstständig unter der Ihnen bekannten Nummer Kontakt zu Ihrer Hausbank auf und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

- Werden Sie misstrauisch, wenn sie aufgefordert werden zu Fremden Kontakt aufzunehmen, z.B. einem Boten, der ihr Geld, ihre Bankkarte oder ihre Wertsachen mitnehmen will.

- Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Larissa Bollinger, Pressestelle

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