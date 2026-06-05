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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Senior wird vom eigenen Pkw überrollt und schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag wurde ein 88-jähriger Mann von seinem eigenen Auto überrollt und hierbei schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen stieg der Mann gegen 14:25 Uhr in der Rheinbergstraße aus seinem Peugeot-Kastenwagen aus und hatte hierbei wohl noch bei dem Automatikfahrzeug auf den Rückwärtsgang eingelegt, weshalb das Fahrzeug nach hinten rollte. Beim Versuch das Auto zu stoppen, geriet der 88-Jährige unter den Peugeot und wurde überrollt. Der Pkw blieb nach wenigen Metern an einer Grundstückshecke stehen.

Ein hinzueilender Zeuge leistete dem Schwerverletzten unmittelbar Erste Hilfe. Rettungskräfte brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Weder am Fahrzeug noch an der Grundstücksumgrenzung entstand nach dem derzeitigen Sachstand ein nennenswerter Sachschaden.

Beamte der Verkehrspolizei Karlsruhe haben die Ermittlungen aufgenommen.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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