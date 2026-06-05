Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Unbekannter stiehlt Wohnwagen - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Am späten Mittwochabend entwendeten bislang unbekannte Täter im Ortsteil Rinklingen einen mit einem Schloss gesicherten Wohnwagen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand parkte der weiße Wohnwagen der Marke Hobby hinter einem Firmengebäude in der Rinklinger Straße und war zudem mit einem Anhängerschloss gesichert. Gegen 22:10 Uhr entfernte ein bislang Unbekannter mutmaßlich gewaltsam die Vorrichtung und befestigte den Wohnwagen an die Anhängerkupplung seines dunklen Fahrzeuges. Anschließend fuhr er die Rinklinger Straße in nördliche Richtung davon.

Das Polizeirevier Bretten hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Mann oder den Wohnwagen machen können, sich unter 07252 5046-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

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