Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: KA) Karlsruhe - Nachtragsmeldung zur PM vom 05.06.2026: "Senior wird vom eigenen Pkw überrollt und schwer verletzt" - Person nachträglich verstorben

Karlsruhe (ots)

Wie berichtet, ereignete sich am 05.06.2026 gegen 14:25 Uhr in der Rheinbergstraße in Knielingen ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 88-Jähriger von seinem Pkw überrollt wurde.

Der Mann erlag am Montagmorgen in einer Klinik seinen schweren Verletzungen.

Die ursprüngliche Meldung findet sich unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/6289001

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

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