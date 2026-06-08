POL-KA: KA) Karlsruhe - Nachtragsmeldung zur PM vom 05.06.2026: "Senior wird vom eigenen Pkw überrollt und schwer verletzt" - Person nachträglich verstorben
Karlsruhe (ots)
Wie berichtet, ereignete sich am 05.06.2026 gegen 14:25 Uhr in der Rheinbergstraße in Knielingen ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 88-Jähriger von seinem Pkw überrollt wurde.
Der Mann erlag am Montagmorgen in einer Klinik seinen schweren Verletzungen.
Die ursprüngliche Meldung findet sich unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/6289001
Ralf Eisenlohr, Pressestelle
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell