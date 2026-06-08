Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Mutmaßliche Brandstiftung in Wohnkomplex

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft entzündete am Samstagabend einen Brand in einem Wohngebäude in der Straße "An der Schießmauer" und sorgte für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand setzten bislang Unbekannte gegen 21:40 Uhr eine im zweiten Obergeschoss auf dem Boden liegende Anhäufung an Müll, Nahrungs- und Putzmittel in Brand. Die Brandstelle befand sich in einem Flur des Wohnkomplexes. Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Polizei hatte die Feuerwehr den Brand bereits gelöscht, noch bevor das Feuer auf das Gebäude übergreifen konnte.

Drei der Bewohner verließen das Gebäude aufgrund des akustischen Alarmes eigenständig, drei weitere Männer wurden von Polizisten ins Freie geleitet.

Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen unteren dreistelligen Betrag.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Franz Henke, Pressestelle

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