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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrrad

Treis-Karden (ots)

Am Donnerstag den 23.07.2026 gegen 18:50 Uhr soll es auf dem Edeka-Parkplatz in Treis-Karden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem ausparkenden, 27-jährigen PKW-Fahrer und einem 28-Jährigen Fahrradfahrer gekommen sein. Infolge dessen stürzte der Fahrradfahrer und wurde leicht verletzt. Im Anschluss gerieten der PKW-Führer sowie der Fahrradfahrer in Streit. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann Angaben zum Unfallgeschehen machen?

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Cochem
PK Faller
Telefon: 02671 984-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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