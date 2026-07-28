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Polizei Düren

POL-DN: Taxi- und Mietwagenkontrollen rund um den Annakirmesplatz

Düren (ots)

Abgestimmte Taxi- und Mietwagenkontrollen der Straßenverkehrsbehörde mit der Polizei legten am vergangenen Sonntag (26.07.2026) diverse Verstöße offen. Auch für den weiteren Verlauf der Annakirmeswoche kündigt die Polizei verstärkte Kontrollen an.

Nachdem bereits in den vergangenen Wochen vermehrt Betriebssitze von Taxi- und Mietwagenunternehmen überprüft wurden und hierbei teils eklatante Verstöße festgestellt wurden, lag der Verdacht nah, dass auch bei Kontrollen der Fahrzeugführer und der verwendeten Fahrzeuge Mängel zu erwarten waren. Bei gemeinsamen Kontrollen der Fachdienststellen der Straßenverkehrsbehörden des Kreises Düren und des Rhein-Erft-Kreises mit der Polizei Düren rund um den Annakirmesplatz wurde deshalb am vergangenen Sonntagabend neben der Überprüfung der Fahrzeugführer ein Hauptaugenmerk auf den technischen Zustand und die Ausrüstungsvorschriften der verwendeten Fahrgeräte gelegt.

Insgesamt stellten die eingesetzten Kräfte elf Verstöße gegen das Personenbeförderungsgesetz fest, die mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen geahndet wurden. Zudem wurden sechs Verwarnungsgelder wegen fehlender Ausrüstungsgegenstände erhoben. Ein kontrollierter Mietwagen wurde komplett aus dem Verkehr gezogen, da der Fahrzeugführer einen Fahrgast beförderte, obwohl er nicht im Besitz einer Genehmigung nach dem Personenbeförderungsgesetz war. Darüber hinaus wurden drei Uber-Fahrer aus Köln im Stadtgebiet Düren festgestellt, die hier keine Fahrgäste aufnehmen dürfen und deshalb zu ihrem Betriebssitz zurückgeschickt wurden.

Um die Sicherheit der Fahrgäste von und zur Annakirmes zu gewährleisten, werden die zuständigen Behörden gemeinsam auch in den nächsten Tagen verstärkte Kontrollen von Taxen und Mietwagen im Stadtgebiet Düren durchführen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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