Mannheim (ots) - Zum 01.03.2024 wurden sowohl der Besitz als auch der Konsum von Cannabisprodukten in strengen Grenzen liberalisiert. Gleichzeitig betonte der Gesetzgeber den Jugendschutz. So wurden im Konsumcannabisgesetz Örtlichkeiten und Bereiche definiert, an denen der Konsum untersagt ist. So ist der Konsum bspw. im Umfeld von Minderjährigen oder ganz allgemein ...

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