POL-MA: Mannheim: Rauchentwicklung in Paul-Wittsack-Straße
PM Nr.2
Mannheim (ots)
Aufgrund eines technischen Defekts einer Lüftungsanlage kam es in einem Gebäude in der Paul-Wittsack-Straße zu einer Rauchentwicklung. Nachdem das Gebäude vorsorglich geräumt wurde, konnten die Räumlichkeiten zwischenzeitlich wieder von allen Betroffenen betreten werden. Ob ein Sachschaden entstand, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.
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