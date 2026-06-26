Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Abgelenkt und Schmuck entwendet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag gegen 14:30 Uhr kam es in der Bahnhofstraße zu einem Trickdiebstahl durch zwei unbekannte Personen. Dort sprachen eine bislang unbekannte weibliche und eine männliche Person aus einem grauen BMW Kombi eine 61-jährige Frau an und erkundigten sich nach dem Weg zum Krankenhaus. Nachdem sich die unbekannte Frau für die Hilfe bedankte, überreichte sie der 61-Jährigen einen Ring und legte ihr eine Kette um den Hals. Ohne, dass es die 61-Jährige bemerkte, entwendete die Unbekannte ihre am Hals getragene Goldkette, stieg ins Auto und fuhr in Richtung B3 davon. Erst im Nachgang wurde die Frau auf den Diebstahl aufmerksam. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zu einem weiteren Trickdiebstahl kam es ebenfalls am Donnerstag um 15 Uhr in der Straße Passein. Hier parkte ein hellgrauer Pkw in der Nähe einer 46-jährigen Frau. In diesem Fall stieg ebenfalls eine Frau aus dem Auto und fragte nach dem Weg zu einem Krankenhaus. Nach ihrer Hilfe bedankte sich die Unbekannte mehrfach, umarmte die 46-Jährige und klopfte ihre dabei auf den Rücken. Im Weiteren versuchte sie der 46-Jährigen Schmuck zu überreichen, was die Frau jedoch ablehnte. Die Diebin ließ daraufhin den Schmuck zu Boden fallen und stieg in das Auto ein, woraufhin sie sich von der Örtlichkeit entfernten. Später bemerkte die 46-Jährige das Fehlen ihrer Goldkette.

Durch die 46-Jährige wurde die Unbekannte als ca. 161 cm groß, ca. 45 Jahre alt und schlank beschrieben. Sie trug schulterlange, blonde Haare, welche zu einem Zopf gebunden waren. Zudem habe sie braune Augen gehabt und trug ein weißes T-Shirt sowie einen gelben Rock. Auffällig seien vier goldene Zähne im hinteren Bereich des Gebisses, jeweils zwei auf jeder Seite im oberen Bereich, sowie eine große Menge an Goldschmuck gewesen.

Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeireviers Weinheim.

Personen, die Hinweise auf die Unbekannten und das Auto geben oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06201 / 1003-0 zu melden.

Warnhinweis

Die Polizei warnt vor Trickdiebstählen im öffentlichen Raum. Täter sprechen ihre Opfer häufig unter einem Vorwand an, um sie abzulenken und unbemerkt Wertgegenstände zu entwenden. Dabei bitten sie beispielsweise um Kleingeld, nach dem Weg oder machen auf angebliche Verschmutzungen an der Kleidung aufmerksam.

- Seien Sie bei ungewohnten Ansprachen durch Fremde aufmerksam. - Tragen Sie Geldbörsen, Smartphones und andere Wertsachen möglichst nah am Körper und in verschlossenen Taschen. - Lassen Sie sich nicht bedrängen oder unter Druck setzen. - Bewahren Sie größere Geldbeträge nicht offen sichtbar auf. - Werden Sie misstrauisch, wenn Personen unnötig nahekommen oder versuchen, Ihre Aufmerksamkeit gezielt abzulenken. - Informieren Sie im Verdachtsfall umgehend die Polizei.

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