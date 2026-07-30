Polizei Düren

POL-DN: Betrunken gegen die Einbahnstraße gefahren

Düren (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (30.07.2026) fiel der Polizei nach Ende der Annakirmes die Führerin eines Pkw durch ihr Fahren entgegen einer Einbahnstraße auf. Die folgende Kontrolle lieferte den möglichen Grund dafür. Die Frau war erheblich alkoholisiert.

Gegen 01:00 Uhr war die Verkehrsteilnehmerin auf der Dr.-Overhues-Allee in Fahrtrichtung Aachener Straße unterwegs, obwohl diese Fahrtrichtung im Zuge der Annakirmes gesperrt ist. Eine Motorradpolizistin der Polizei Düren versuchte zunächst durch Einschalten des Blaulichtes, das ihr entgegenkommende Fahrzeug zu stoppen. Dennoch setzte die Verkehrsteilnehmerin ihre Fahrt unbeirrt fort, konnte letztlich aber noch im Verlauf der Dr.-Overhues-Allee gestoppt werden. Bei der Kontrolle stellte die Beamtin neben einem schwankenden Gang der 53-jährigen Fahrzeugführerin starken Alkoholgeruch in ihrer Atemluft fest. Ein vor Ort durchgeführte Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,96 Promille.

Der Frau aus Langerwehe wurde eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihren Führerschein stellten die eingesetzten Beamten sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

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